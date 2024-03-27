Головне — отримувати не більше 10 тисяч: кого в травні чекає надбавка до пенсії в 944 грн

Українські пенсіонери знають, що стаж — необхідна умова для отримання солідної пенсії.

Але у квітні деякі з людей на заслуженому відпочинку почнуть отримувати доплати до тієї невеликої пенсії, яку їм держава виплачує зараз у розмірі 944 грн, які зовсім не будуть для них «зайвими», пише видання.

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Додаткова виплата майже у тисячу гривень передбачена для окремої категорії пенсіонерів. Це особи, які досягли певного віку та отримують пенсію. При цьому українці проживають одні й за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду.

Вказані громадяни мають отримувати пенсію саме за віком.

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Тому що в тому разі, коли виплату від держави призначено у зв'язку з інвалідністю, доплата у 944 грн не передбачена. Є ще одна умова — необхідність постійного стороннього догляду має бути підтверджена документально. Слід отримати відповідний медичний висновок.

Сума, яку додатково нараховують зазначеній категорії пенсіонерів, залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 2024 року він збільшився до 2361 грн — це мінімальна пенсія українців. Таким чином, 40% від неї — це 944 грн.

Крім того, видання нагадує, що громадянам похилого віку покладено надбавки до пенсії. Так, з 70 років пенсіонерам додають 300 грн, з 75 до 80 років — 456 грн, а з 80 років — 570 грн. Зверніть увагу, що зазначені доплати не підсумовуються. Українцям з 75-річного віку додають 156 грн (456−300 грн), а з 80-річного — 270 грн (570−300 грн).

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Але вказані виплати одержують лише ті пенсіонери, пенсії яких не перевищують 10 000 грн.

Нагадаємо, що експерт Сергій Коробкін записав відео, в якому розповів, що насправді буде з обіцяним урядом «підвищенням» пенсій.

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