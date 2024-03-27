Ворог випустив по Україні 13 «шахедів»: скільки дронів знищила ППО

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на середу, 27 березня, російський ворог випустив по Україні 13 «шахедів». Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Із вказаної кількості ударних безпілотників було збито 10: їх ліквідація проходила у Харківській, Сумській та Київській областях.

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та Сил оборони України», — йдеться в повідомленні.

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Також ворог зазнав врат і під час боїв на землі.

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Як писали «ФАКТИ», раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що в ході важких позиційних боїв російським військам вдалося просунулися поблизу Бахмута та ще на деяких ділянках фронту.

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