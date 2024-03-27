«Майже повністю складається з іноземних елементів»: експерт про російську ракету «Циркон»

Україні потрібна система THAAD, котра здатна збивати балістичні ракети на висоті понад 100 км над землею. Про це заявив авіаексперт Анатолій Храпчинський, пише Espreso.

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«Маємо більш великий фрагмент російської ракети „Циркон“, і можемо зробити більш ретельне дослідження, підтвердивши або спростувавши тактико-технічні характеристики, які зазначала російська пропаганда. Це балістична ракета, яку росіяни можуть запускати з Криму. Тому час підльоту дуже короткий, і потрібно дотримуватися всіх заходів безпеки. рф почала активно використовувати такі залишки надважливої зброї від відчаю тому, що в них немає перемог на лінії фронту».

Щоби завдати якомога більше збитків, додав експерт, вороги використовують доволі рідкісні ракети. Він зазначив, що «Циркон» майже повністю складається з іноземних елементів.

«Не думаю, що росія може виробляти їх у великій кількості або на промисловому рівні. Потрібно посилювати нашу ППО, посилювати протидію балістиці. Останній масований удар показує, що кількість використання балістичних ракет із боку агресора збільшується. Нам бажано отримати посилені системи Patriot. Також було б добре, якби ми отримали систему THAAD».

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