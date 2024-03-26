«Дайте нам кляті Patriot»: очільник МЗС України виступив з різкою заявою

Головний дипломат України Дмитро Кулеба, який закликав західні держави не відволікатися на занадто багато міркувань від мети перемоги України у війні, надіслав кілька відвертих послань союзникам Києва.

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«Дайте нам кляті Patriot», — вимагає він, маючи на увазі зенітно-ракетні комплекси американського виробництва, які є найкращою оборонною системою для боротьби з балістичними ракетами, які останніми днями обрушилися на Україну з дедалі більшою інтенсивністю, пише Politico.

«Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriot, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення», — додав він.

Вимога міністра закордонних справ пролунала у важкий для України момент, коли вона намагається дати відсіч путінським військам, що вторглися на її територію. Підтримка Заходу, сильна на початку вторгнення два роки тому, ослабла в останні місяці, а новий великий пакет допомоги США затримався через партійні розбіжності в Конгресі.

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Європейські союзники з усіх сил намагаються заповнити прогалину у фінансуванні та постачанні зброї, якої так потребує Київ. Війна України за самозбереження перебуває в хиткому становищі. росія просувається вперед на полі бою, а путін, щойно здобувши перемогу на спотворених виборах, хапається за кожну можливість посилити російський наступ, йдеться у публікації.

«Коли українські війська втрачають позиції, давайте подивимося на причину цього, — сказав Кулеба. — Це тому, що росія почала масово використовувати модернізовані авіаційні керовані бомби. Ці бомби — це зброя, від якої не втечеш, якщо ти є цільовою мішенню. Ви не можете її заглушити. Вона просто падає на голову і знищує все. Саме так ми втрачаємо позиції, і єдиний спосіб запобігти цьому — збивати літаки, що несуть бомби. Нам потрібні системи протиповітряної оборони на передовій».

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Київ, звичайно, беззастережно вдячний за всю підтримку, яка надходить від західного альянсу, сказав Кулеба. Але він стурбований тим, що дії союзників не завжди відповідають їхній риториці, і в міру того, як війна затягується, вони повертаються до звичного способу ведення політики. Він описує замкнене коло — зброю не надають, або надають із запізненням чи в недостатній кількості, а потім союзники кажуть, що Україна відступає, що Україна не може перемогти. І союзники запитують себе, чому вони повинні надавати Україні зброю, яка «змінює правила гри».

«Але, хлопці, вся ця картина реальності, яку ви малюєте для себе, є наслідком одного простого факту — українські солдати не мають достатньої кількості зброї, тому що ви її не надали», — сказав він.

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Відповідаючи на запитання про пакет допомоги Україні у розмірі 60 мільярдів доларів, запропонований Джо Байденом, який республіканці вже кілька місяців блокують, Кулеба був небагатослівним. «Ми будемо вітати рішення», — сказав він.

А щодо Німеччини, яка так і не вирішила надавати Україні ракети дальнього радіусу дії Taurus, то на це питання Дмитро Кулеба відповів так: «Послухайте, я втомився відповідати на це питання. Вибачте. Можете мене цитувати, я не проти. Але кожного разу, коли я відповідаю на питання, я отримую роздратовані відгуки з Берліна. Залишимо це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід».

Раніше «ФАКТИ» публікували думку експерта про замороження війни в Україні: «Цей підхід ніколи не був успішним».

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