«Готуємося до найгіршого»: Орест Дрималовський розповів, як проходить військове навчання

Телеведучий «Вікон» СТБ та «Фактів» ICTV Орест Дрималовський, який просто під час ефіру телемарафону повідомив, що йде на фронт, розповів про перші тижні служби. Зараз він проходить військову підготовку, яка максимально наближена до реальності. Каже, що навчання дається непросто, але вони з хлопцями готуються до найгіршого.

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За словами Ореста, вони вчаться реагувати на ворожі дрони, копати траншеї, влучно стріляти та надавати першу допомогу.

«Другий тиждень позаду. Вночі спав, як вбитий. Не найкраще порівняння для піхотинця, згідний. Але це правда. Після другого тижня навчань хочеться одного — добре і вдосталь поспати. …Ми готуємось до найгіршого. До траншей і окопів. До штурмів — наших і їхніх. До обстрілів — з авіації, артилерії, дронів. Дрони полюють за нами постійно. Змушують кидати все — навіть обід — і бігти до найближчого укриття. Добре, що дрони навчальні. І скидають лише мандаринки. На фронті ці мандаринки можуть забрати життя. Всі розуміють: хочеш вижити — готуйся. Стріляй влучніше. Падай швидше. Закопуйся глибше. Копаємо лежачи. В бронежилетах і касках. Маленькою саперною лопатою. Пригинаємо голову. Притискаємось до землі і болота. Не жаліємо форми», — пише Орест в інстаграмі.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що співак Віталій Козловський продовжує військову службу в лавах ЗСУ.

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Також відомий письменник та сценарист Павло Белянський, автор бестселера «Я працюю на цвинтарі» служить під позивним «Паштет». Павло воював у гарячих точках на Херсонському напрямку та у Харківській області.

Фото: instagram.com/drymalovsky

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