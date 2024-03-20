У Черкасах запобігли вбивству судді, замовленому кримінальним авторитетом (фото)

В Україні триває боротьба з організованою злочинністю. На Черкащині правоохоронцями було попереджено умисне вбивство судді. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Так, за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури викрито двох осіб, які планували умисне вбивство судді одного з районних судів.

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«У результаті скоординованих дій правоохоронних органів вчинення злочину попереджено, а причетних до нього затримано. За даними слідства, організував вбивство судді представник злочинного світу, який має вплив на криміногенну обстановку у регіоні. У ролі виконавця мав бути його спільник. До умисного вбивства особи ретельно готувалися. Для реалізації злочинного плану на початку березня 2024 року вони придбали зброю та боєприпаси. Також купили змінний одяг, взуття, рукавички та інші засоби конспірації для уникнення викриття протиправних дій», — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці затримали чоловіків у порядку ст. 208 КПК України.

«Під час обшуків за місцями проживання затриманих та в їхніх автомобілях вилучено пістолет з глушником, перероблений із стартового в бойовий, а також набої до нього. Крім цього, серед вилученого — дві гранати, одяг, рукавички, кросівки та інші предмети, що свідчать про їхній реальний намір вчинити особливо тяжкий злочин. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами», — повідомили в ОГП.

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Як повідомляє «Інформатор», замовником є «смотрящий» за регіоном. Спроба фізичного усунення судді може бути повʼязана з професійною діяльністю останнього.

Як писали «ФАКТИ», у Дніпровському районі Києва сталося криваве вбивство — 30-річного чоловіка зарізали, розчленували, а рештки замурували у гаражі. Проведені слідчо-оперативні заходи дозволили затримати підозрюваного — ним виявився… рідний батько жертви, 55-річний киянин.

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