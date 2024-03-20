38.81 / 39.38 42.28 / 42.97
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Черкасах запобігли вбивству судді, замовленому кримінальним авторитетом (фото)

17:20 20 березня 2024
Вбивство

В Україні триває боротьба з організованою злочинністю. На Черкащині правоохоронцями було попереджено умисне вбивство судді. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Так, за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури викрито двох осіб, які планували умисне вбивство судді одного з районних судів.

РЕКЛАМА

«У результаті скоординованих дій правоохоронних органів вчинення злочину попереджено, а причетних до нього затримано. За даними слідства, організував вбивство судді представник злочинного світу, який має вплив на криміногенну обстановку у регіоні. У ролі виконавця мав бути його спільник. До умисного вбивства особи ретельно готувалися. Для реалізації злочинного плану на початку березня 2024 року вони придбали зброю та боєприпаси. Також купили змінний одяг, взуття, рукавички та інші засоби конспірації для уникнення викриття протиправних дій», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Правоохоронці затримали чоловіків у порядку ст. 208 КПК України.

«Під час обшуків за місцями проживання затриманих та в їхніх автомобілях вилучено пістолет з глушником, перероблений із стартового в бойовий, а також набої до нього. Крім цього, серед вилученого — дві гранати, одяг, рукавички, кросівки та інші предмети, що свідчать про їхній реальний намір вчинити особливо тяжкий злочин. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами», — повідомили в ОГП.

РЕКЛАМА

Як повідомляє «Інформатор», замовником є «смотрящий» за регіоном. Спроба фізичного усунення судді може бути повʼязана з професійною діяльністю останнього.

Як писали «ФАКТИ», у Дніпровському районі Києва сталося криваве вбивство — 30-річного чоловіка зарізали, розчленували, а рештки замурували у гаражі. Проведені слідчо-оперативні заходи дозволили затримати підозрюваного — ним виявився… рідний батько жертви, 55-річний киянин.

329

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро

Дівам — Королева Жезлів, Овнам — Ієрофант, а Левам — Король Кубків: гороскоп за картами Таро для всіх знаків на квітень

Торт

«Сльози ангела», він же «Краплі роси»: фантастично смачний сирний пиріг від фудексперта Світлани Левицької

Олеся Красномовець

Ні паспорта, ні грошей: віцечемпіонку Олімпійських ігор з росії обікрали в Європі

Самодостатність

Занадто незалежні: три знаки зодіаку, які вважають за краще обходитися без сторонньої допомоги і покладаються лише на себе

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту