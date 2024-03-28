Планували удар по шпиталю: агент фсб шпигував за пораненими українськими військовими у Дніпрі (фото)

У Дніпрі, де раніше соратник депутата-зрадника іллі ківи отримав 15 років ув'язнення за співпрацю з ворогом, СБУ затримала агента фсб, який хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі

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Як зазначають в Службі безпеки України, 22-річного місцевого мешканця затримали «на гарячому» — він проводив в обласному центрі дорозвідку поблизу шпиталю Сил оборони. Молодик намагався встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували там на стаціонарному лікуванні, а також стежив за медичним транспортом, що прибував на територію медзакладу.

Фото СБУ

Отримані відомості разом з координатами об’єкта фігурант намагався передати до фсб через анонімний чат у месенджері. У подальшому окупанти планували використати розвідінформацію для підготовки ракетного удару по військовому шпиталю у Дніпрі.

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Фото СБУ

Фото СБУ

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«Ще однією потенційною ціллю ворога була місцева теплова електростанція, яка забезпечує електрикою значну частину мегаполіса. За вказівкою фсб, їхній агент знімав на власний телефон периметр ТЕС та прилеглу територію. Така інформація була необхідна рашистам, щоб дізнатися про технічний стан об’єкта для „врахування“ у підготовці нової серії повітряних атак на місто», — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ «покроково» задокументували не тільки розвідувальну активність агента фсб, але й встановили особу його російського куратора. Одночасно на території Дніпра було проведено комплексні заходи для убезпечення особового складу Сил оборони та додаткового захисту критичної інфраструктури.

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З'ясувалося, що мешканця Дніпра дистанційно завербував у лютому цього року кадровий співробітник російської спецслужби, який звернув увагу на молодика, який активно шукав швидкий заробіток у російських Телеграм-каналах.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше СБУ затримала зрадника, який на Запоріжжі намагався отруїти командирів одного з підрозділів ЗСУ.

Фото СБУ

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