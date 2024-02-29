Шпигував за українською ППО: у Дніпрі винесли вирок соратнику Киви

В Україні триває боротьба з колаборантами. 15 років тюрми отримав соратник ліквідованого Іллі Киви. Про це повідомили в Службі безпеки України.

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«Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський агент, який діяв на Дніпропетровщині. Зловмисник входив до найближчого оточення зрадника іллі киви, якого наприкінці 2023 року ліквідували в росії, де він переховувався від правосуддя. Також засуджений очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ. Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення рф для проведення підривної діяльності на користь окупантів. За даними слідства, зловмисник намагався виявити та передавав агресору локації української ППО поблизу обласного центру. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника під час спецоперації на території регіону восени 2022 року. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми», — йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму, який у 2014 році познайомився з Кивою.

«Після 24 лютого 2022 року чоловік перейшов на прямий зв'язок з представником російської розвідки. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)», — повідомили в СБУ.

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Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» повідомив, що йдеться про Костянтина Малахова.

Як писали «ФАКТИ», раніше ЗМІ розповіли, хто замовив ліквідацію Іллі Киви.

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