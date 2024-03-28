Мобілізація з вогником: до будівлі ТЦК на Кіровоградщині прилетіли коктейлі Молотова

Нещодавно на Буковині мешканці одного з населенних пунктів напали на військкомів з сокирами, а на Кіровоградщині біля будівлі ТЦК та СП у Світловодську невідомі кинули два «коктейлі Молотова».

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Як повідомляє «Суспільне», сама подія сталася ще 24 березня, а напередодні це підтвердили в поліції Кіровоградщини.

За словами речниці обласної поліції Віталіни Бевзенко, пляшки з легкозаймистою речовиною кинули на територію біля будівлі близько опівночі. Загорання самостійно ліквідували співробітники установи. Пошкоджень не зафіксували, ніхто не постраждав.

Подію розслідують за статтями «Замах на кримінальне правопорушення» та «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом». Санкція статті про пошкодження майна — позбавлення волі терміном від трьох до десяти років.

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Нагадаємо, що цього року великий резонанс викликала подія на Прикарпатті, де жителі Космача побили матір з дитиною, звинувачуючи жінку в тому, що вона «інформаторка ТЦК».

Фото з відкритих джерел

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