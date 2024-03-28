«Перейдуть до заборонених прийомів»: тарологиня про мету путіна щодо України

Українська тарологиня Яна Пасинкова, яка дала прогноз для України на 2024 рік, на своєму ютуб-каналі розповіла, що у квітні та влітку рф буде намагатись наступати. Також мета путіна — залишити нашу державу без ресурсів для існування.

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«Вони хочуть залишити без елементарних ресурсів, зробити так, щоб люди хворіли. Мають плани про приєднання території. Далі вони хочуть йти по своїх же трупах. Людей нічого не зупинить. Влітку росіяни планують наступати на територію нашої держави. Є загроза того, що вони будуть застосовувати заборонені прийоми. Це стосується війни, людей. Причому там навіть Гітлер куритиме збоку».

Яна Пасинкова додала, що обстріли України триватимуть. Мішенями окупантів будуть будинки, ГЕС, все, що стосується води.

«Трісне якийсь монумент. Не знаю, що таке монумент. Пам'ятник чи якась пам'ятна будівля», — додала тарологиня.

Раніше тарологиня назвала дати, коли українцям слід бути обережними.

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