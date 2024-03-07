Відома тарологиня назвала дати, коли українцям слід бути обережними

Тарологиня-волонтерка Яна Пасинкова, яка раніше розповіла про те, які події покажуть, що війну закінчено, у коментарі ТСН заявила, що з 4 числа по 13-те кожного місяця буде важко.

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«Тобто якщо будуть великі обстріли, якщо будуть великі загрози, то вони будуть на початку місяця. Квітень місяць буде нести загрозу і погані новини. Але це буде нам і нашій країні на користь».

Серпень та вересень, додала вона, також не обіцяють гарних новин. Особливо свято 1 вересня — Яна радить бути дуже обережними.

«У липні ми з вами почуємо про якусь кризу, про якусь біду, що десь немає миру. Це вплине на нашу державу, тому що все це пов’язано між собою. Економічний „триндець“ чекає на нас та на нашу країну після осені. Тобто наприкінці цього року. Також за три місяці до закінчення 2024 року, восени, ми з вами дізнаємось, що велику партію грошей вивезли з України».

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А ось із березня наступного року, додала Пасинкова, ми з вами будемо отримувати тільки бонуси за все те, що ми з вами пережили.

«Ми з вами цього року побачимо мир. В якому вигляді то буде, мирова угода чи домовленості, про які я кажу вже декілька місяців — ми з вами це побачимо».

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Раніше повідомлялося, що тарологиня Ольга Стогнушенко попередила про підступні плани окупантів.

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