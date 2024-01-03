Рік стане віхою на шляху до створення Нації: знайдено пророцтво старця Дорофея про перемогу України

Перемогу України у російсько-українській війні пророкують не лише сучасні астрологи та тарологи. Її бачили пророки, які жили ще задовго до нинішніх подій. Зокрема, за словами старця Дорофея, у 2024 році Україна відкриє нові горизонти.

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Про це сказано на YouTube-каналі «Український молитовник», пише «Апостроф».

«В темряві війни з'явиться іскра надії, яка стане полум'ям опору та силою духу — рік 2024 стане віхою на шляху цієї Нації. Це буде рік, коли мужність та відвага народу, що не зламалася під тягарем війни, стане світлом, що прокладе шлях до миру. У цьому році небеса відкриються і мир спуститься на землю як довгоочікуваний дощ на полях, де колись лунали вибухи, виросте колосся, символізуючи нове життя та Відродження», — пророкував провидець.

За його словами, саме у 2024 році український народ підніметься, воскреснувши об'єднаним і непохитним у своєму прагненні до свободи та миру. Він побачить, як його діти більше не знають страху, а лише спокій та радість.

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Пророцтво також передбачає, що у цей період міжнародна спільнота об'єднається навкруги України, висловлюючи підтримку її прагненню до миру та справедливості. З різних куточків світу прибуде підтримка, і разом їх зусилля будуть спрямовані на будівництво майбутнього, де війна залишиться лише в минулому, стаючи лише спогадом.

«Коли настане рік 2024, земля України огорне свій народ теплими обіймами миру — від великих міст до маленьких селищ, люди відчують полегшення та відновлення, серця, які були обтяжені страхом і болем, знову наповняться радістю та Надією у цьому новому світі, де панує мир», — казав Дорофей.

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У 2024 році народ України відкриє нові горизонти, скрізь з'являться символи великого Відродження, а сама Україна стане символом незламності та надії для всього світу.

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Нагадаємо, що схожу думку щодо перспектив України у війні з рф в 2024 році має й старець-віщун Герман.

Фото gre4ka.info/

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