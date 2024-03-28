«40 хвилин чекали на швидку»: Анастасія Приходько вперше розповіла про смерть її менеджера та друга

Співачка Анастасія Приходько вперше прокоментувала трагедію під час її концерту в Трускавці, коли раптово помер її концертний менеджер Григорій Красницький. Причиною став обширний інфаркт. Артистка записала відео звернення в Facebook, в якому, ледве стримуючи сльози, розкрила подробиці інциденту.

ВІДЕО ДНЯ

«Помер він не на початку програми, а майже в кінці… Ми не доспівали три пісні. Йому раптово стало зле, я побігла до нього… Я хочу подякувати одному з найкращих реаніматологів з Києва, який був у залі. Він намагався зробити все від нього залежне, „качав серце“, поки ми понад 40 хвилин чекали на швидку, яка була тільки одна в місті, і той час знаходилася в Дрогобичі. Є якісь певні обставини, які я не можу розповідати в пам'ять про Григорія. Але в кареті швидкої він помер», — розповіла Приходько.

Вона каже, що потім був дуже складний період з оформленням необхідних документів та організацією перевезення тіла. Зробити це максимально оперативно допомогли друзі та військові. За словами Анастасії, Григорій був для неї не просто колегою, а другом.

«Вчора відбулося поховання Григорія Красницького — мого турменеджера та мого друга. Друга з великої літери. Таких людей, в шоу-бізнесі немає, і не знаю, чи будуть. Він віддано працював. Він більш за все любив свою роботу. І він просто жив проєктом „Анастасія Приходько“. Ми зробили понад 70 концертів з ним. І кожне місто ми запам'ятовували. Це було вкрай складно, це було важко. Але він завжди мені казав, що проєкт „Анастасія Приходько“ — це найкращий проєкт у світі. Він завжди мене підтримував, коли навіть я не вірила в себе», — поділилася співачка.

РЕКЛАМА

На відео співачки відреагувала донька Григорія Красницького. «Це мій тато. Величезний біль, і порожнеча. Назавжди в моїй пам'яті та серці», — написала вона. На що Приходько відповіла: «Обіймаю тебе сильно».

Раніше в ГУ Нацполіції у Львівській області прокоментували трагедію.

РЕКЛАМА

Фото: instagram.com/prykhodko_official

РЕКЛАМА

179

Читайте нас у Facebook