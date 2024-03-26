Анастасія Приходько повідомила про трагедію під час її концерту в Трускавці

Співачка Анастасія Приходько, яка раніше поділилася одкровеннями про співпрацю з Меладзе, повідомила сумну новину. Артистка розповіла в інстаграмі, що просто під час її виступу в Трускавці 25 березня сталася трагедія. Подробиць Анастасія повідомляти не стала.

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«Сьогодні трапилася величезна трагедія в мене на концерті в Трускавці. Зараз без коментарів», — написала співачка російською мовою.

Тим часом у мережі бурхливо обговорюють, що ж сталося. Як повідомляє RegioNews, під час концерту Приходько «Холодно» в Палаці культури імені Т. Шевченка помер менеджер виконавиці. Інцидент стався після третьої пісні артистки. Все сталося раптово, «просто на очах у глядачів у залі».

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Фото: instagram.com/prykhodko_official

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