Стали відомі подробиці трагедії на концерті Анастасії Приходько

Стали відомі подробиці трагедії, яка сталася під час концерту співачки Анастасії Приходько 25 березня в Трускавці. Як розповіли в ГУ Нацполіції у Львівській області, у глядацькій залі помер чоловік.

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«Подія дійсно мала місце, 25 березня, на одному із концертів у місті Трускавець. Від медиків надійшло повідомлення, що помер чоловік. На місце пригоди були направлені представники правоохоронних органів. Під час огляду на тілі особи ознак насильницької смерті виявлено не було. Нині особу померлого встановлено. Наразі тіло направили на експертизу, яка визначить причину смерті. Обставини з'ясовуються», — повідомила начальниця відділу комунікацій Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

В команді артистки підтвердили, що це був концертний менеджер Приходько. Йому раптово стало зле незадовго після початку виступу артистки в Палаці культури імені Т. Г. Шевченка. Співачка встигла виконати лише три пісні із нової програми «Холодно». На місце одразу викликали медиків, але вони не змогли врятувати чоловіка.

Сама Анастасія лише повідомила про трагедію, проте не коментувала те, що сталося.

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Раніше реперка alyona alyona повідомила про втрату близької людини.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

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