Тримайтеся подалі від дерев: на 29 березня обіцяють штормовий вітер майже по всій Україні

У п'ятницю, 29 березня, в Україні очікується рвучкий вітер — вночі у західних областях, а вдень по всій країні, крім північного-сходу. Пориви сягатимуть 20 метрів за секунду.

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Крім того, на Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці імовірні значні дощі, повідомили в Українському Гідрометцентрі.

«І рівень небезпечності, жовтий», — констатували синоптики.

Погодна карта України на 29 березня

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Температура вночі коливатиметься в діапазоні 4−9° тепла, вдень — 11−16° (на півдні країни — до 20°).

Принагідно киянам нагадали правила поводження на вулиці під час сильного вітру:

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усі вікна будинків щільно закрити;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» (044−272−4018).

Також коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044−430−3713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

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