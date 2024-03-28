Мобілізація по-полтавськи: поліцію просять привести до ТЦК 30 тисяч ухилянтів

На Полтавщині поліція отримала запит на примусовий привід до відділів ТЦК та СП близько 30 тисяч людей. Такі цифри Суспільному озвучив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, звернення до поліції подали щодо тих, хто вчинив адміністративне правопорушення за двома статтями Кодексу про адміністративні правопорушення. Йдеться про «Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку» та «Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

«Є така процедура, що поліція за нашим зверненням повинна доставити людину до ТЦК. Людина, яка порушила адміністративний кодекс, на неї формується протокол, потім ухвала від начальника ТЦК. І якщо людина не сплатила штраф, то тоді звернення щодо доставлення. Зазвичай, це люди, які після отримання повістки не з’явилися до ТЦК», — роз'яснив Роман Істомін.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе повідомив про розслідування поліцією близько 9400 проваджень щодо ухилення від мобілізації. Найбільша кількість таких кримінальних проваджень розслідується у прикордонних областях — Одеська, Закарпатська, Львівська, Чернівецька. При цьому до суду наразі скеровано 2600 таких проваджень.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

189

Читайте нас у Facebook