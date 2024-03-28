Першого тренера українського чемпіона світу з боксу важко поранено на фронті: які прогнози

Перший тренер колишнього чемпіона світу з боксу за версією WBC Віктора Постола, який програв у скандальному бою американцю Хосе Раміресу, ледве вижив після тяжкого поранення на фронті, повідомляє sport.ua.

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Сержант прикордонного підрозділу «Сталевий кордон», 50-річний Іван Міхєєв із позивним Тренер ще у лютому ледь не загинув під час виконання бойового завдання.

«Майже три тижні — реанімація. Військовий шпиталь Харкова. Три тижні лікарі виборювали його життя. Тиждень тому його було перевезено до Київського прикордонного шпиталю. Стан важкий.

Тепер на тренера чекає ще не одна операція та довгий реабілітаційний період. Але прогнози лікарів, на щастя, втішні", — повідомила Київська обласна федерація боксу на своїй сторінці у Facebook.

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Останнім часом Іван Леонідович публікував фотографії у соцмережах з Донецького напрямку.

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Зазначимо, що свого часу Іван Міхеєв організував секцію боксу у спортзалі школи Великої Димерки, що на Київщині, куди в 12 років прийшов Віктор Постол. Проте щоб виховати з юного боксера чемпіона, довелося провести з ним виховну роботу.

Нагадаємо, що Віктор Постол провів на професіональному рингу 36 боїв, у яких відсвяткував 31 перемогу (12 з них — нокаутом) та зазнав 5 поразок.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні з росією загинув відомий український тренер з боксу.

Фото Facebook

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