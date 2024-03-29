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Спорт

Скандального легіонера «Динамо», якому українка народила сина, засуджено на 18 місяців умовно

10:02 29 березня 2024
Жерсон Родрігес

Футболіста київського «Динамо» і збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса, який свого часу купив Ferrari за пів мільйона євро, засуджено судом до 18 місяців умовно і штрафу за домашнє насильство і нанесення побоїв колишній дівчині, повідомляє RTL Today.

Звинувачення проти найкращого бомбардира в історії збірної Люксембургу включали три епізоди нападу та побиття, один із яких стосувався домашнього насильства щодо його колишньої дівчини — «Міс Люксембург"-2020 Емілі Боланд. 28-річний Жерсон повинен заплатити їй 2430 євро як відшкодування збитків.

Емілі Боланд та Жерсон Родрігес

Нагадаємо, що після переходу в «Динамо» у 2019 році Жерсон Родрігес, якому українська тенісистка Ольга Янчук народила сина, виступав на правах оренди за турецькі «Анкарагюджю», «Еюпспор» та «Сівасспор», а також французький «Труа» та «Аль -Вахду» із Саудівської Аравії, часто потрапляючи у скандальні ситуації. Люксембуржець і тренерському штабу «Динамо» в Україні грубіянив, і з одноклубником у Туреччині бився, та й з режимом у нього траплялися негаразди. Останнім часом футболіст виступає за словацький «Слован», хоча його контракт, як і раніше, належить українському клубу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що переможець Ліги чемпіонів отримав тюремний термін за сексуальне насильство над власною дочкою.

Фото ФК «Динамо»

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