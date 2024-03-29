Помер дворазовий переможець Кубка європейських чемпіонів, який продав всі свої нагороди (відео)

Знаменитий ексфутболіст «Ліверпуля», «Ноттінгем Форест» та збірної Англії, дворазовий переможець Кубка європейських чемпіонів Ларрі Ллойд помер у 75 років, повідомляє офіційний сайт клубу з Ліверпуля. Раніше не стало ексфутболіста збірної Англії, який навмисне розбив головний трофей Кубка країни.

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У футболці «Ліверпуля» з 1969 по 1975 центральний захисник Ллойд виграв чемпіонат Англії і завоював Кубок УЄФА.

Але найбільших успіхів футболіст, в активі котрого чотири матчі у складі збірної Англії, досяг з «Ноттінгем Форест». У складі знаменитої команди Брайана Клафа Ллойд двічі поспіль — у 1979 та 1980 роках — виграв Кубок європейських чемпіонів, а ще став чемпіоном Англії та здобув Кубок англійської ліги і Суперкубок УЄФА.

Ларрі Ллойд (другий праворуч у першому ряду) після тріумфу "Ноттінгем Форест" у Кубку європейських чемпіонів

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Після завершення кар'єри Ларрі Ллойд працював тренером і на радіо, а ще продав свої медалі за перемоги у Кубку європейських чемпіонів і першому англійському дивізіоні, дві бейсболки та інші сувеніри. Лише за 12 тисяч фунтів стерлінгів…

Тривалий час знаменитий ексфутболіст жив в Іспанії, де володів пабом. Але 2021-го Ллойд повернувся на батьківщину, щоб провести останні роки свого життя разом із сім'єю.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний чемпіон світу та володар «Золотого м'яча» Боббі Чарльтон.

Фото ФК «Ноттінгем Форест», Empics Sport

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