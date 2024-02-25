Помер ексфутболіст збірної Англії, який навмисне розбив головний трофей Кубка країни (фото)

Легенда «Куїнз Парк Рейнджерс», ексфутболіст збірної Англії Стен Боулз, який прославився своїми витівками за межами поля, помер у 75 років після тривалої боротьби з хворобою Альцгеймера, повідомляє офіційний сайт КПР. Раніше не стало легендарного чемпіона світу та володаря «Золотого м'яча» сера Боббі Чарльтона.

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«Шкода чути, що Стен Боулз помер. Чудовий футболіст і надзвичайно харизматична людина. Завжди любив дивитись, як він грає. Спочивай з миром, Стене», — написав у соцмережі Х легендарний Гарі Лінекер.

Вихованець «Манчестер Сіті» Стен Боулз прославився виступами за «Куїнз Парк Рейнджерс», у складі якого нападник зіграв 315 поєдинків та забив 97 м'ячів. 2022 року трибуна на домашньому стадіоні «КПР» «Лофтус Роуд» була названа на честь знаменитого форварда.

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У складі "Куїнз Парк Рейнджерс" Стен Боулз забив майже 100 м'ячів

У футболці «Ноттінгем Форест» Боулз, в активі якого 5 матчів і 1 гол у складі збірної Англії, завоював Суперкубок Європи (у фіналі англійці за сумою двох зустрічей обіграли «Барселону» — 1:0 та 1:1).

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Ще знаменитішим форварда зробили його нефутбольні витівки.

Наприклад, 1977 року Стен заробив 600 фунтів стерлінгів, вийшовши на матч проти збірної Нідерландів у бутсах різних виробників. На лівій нозі він мав взуття Gola, а на правій — adidas. У результаті один бренд заплатив кмітливому Боулзу 200 фунтів, інший — 400 фунтів.

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А ще раніше, 1973-го, під час гостьового матчу з «Сандерлендом» у чемпіонаті країни нападник посперечався з одноклубником на 10 фунтів стерлінгів і навмисне зарядив м'ячем у виставлений біля краю поля головний трофей Кубка Англії, який господарі поля представили вболівальникам після сенсаційної перемоги у турнірі. Після удару Стена трофей звалився зі столу та отримав пошкодження. Уболівальники «Сандерленда» та й усі на стадіоні були в шоці…

«Я витратив купу грошей на горілку з тоніком, азартні ігри та цигарки. Озираючись назад, я думаю, що переборщив із тоніком», — писав в автобіографічній книзі Стен Боулз.

«Якби Стен міг пройти повз букмекерську контору так само впевнено, як він проходив суперників, він був би багатою людиною», — говорив свого часу тренер форварда Ерні Тегг, який напевно знав, що його підопічний програв на ставках божевільні гроші (за наявними відомостями, близько 750 000 фунтів стерлінгів).

До речі, після завершення кар'єри Стен Боулз працював експертом на Sky Sports та вів колонку про ставки у британській пресі.

В останні роки Стен Боулз серйозно хворів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий володар Кубка чемпіонів, за якого першим у британському футболі заплатили мільйон.

Фото ФК «Куїнз Парк Рейнджерс»

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