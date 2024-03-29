48-річна оперна співачка Олена Гребенюк вперше виходить заміж

Українська оперна співачка Олена Гребенюк вперше виходить заміж. Вона отримала пропозицію руки та серця від свого коханого чоловіка, з яким познайомилася під час повномасштабного вторгнення. Про це 48-річна Олена розповіла в інтерв’ю для YouTube-проєкту ТСН.ua «Наодинці». Співачка поділилася, що вже живе з чоловіком, а її 15-річна донька Єлизавета залишилася жити з бабусею.

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«Ми познайомилися на Великдень. Я запропонувала посвятити паску. Наступного дня ми вирішили зустрітися. Ми жили в одному домі багато років, але ми не бачилися. Наш спільний друг наш познайомив», — зізналася Олена Гребенюк.

Про свого обранця вона розповідає небагато. Лише сказала, що його звати Ярослав, він молодший за співачку, працює автодорожником.

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«Він молодший за мене. Він автодорожник. Це категорія чоловіків, які можуть все. Тому я можу прийти додому і у мене є вечеря. Я не хотіла знайомити Ярослава з мамою, але він дуже наполягав. Приходжу, а вони анекдоти, цікаві історії одне одному розповідають. У коханого дуже чудове почуття гумору й у мами. А потім він запитує: „Ніночко Степанівно, чи можна забрати у Вас вашу Оленку?“. А вона каже: „Це Оленка вирішує“. А я сказала, що можна спробувати. І вже вісім місяців ми живемо разом неподалік батьків», — розповіла Олена.

Закохані поки не планують весілля, вважають, що зараз це недоречно. Крім того, Олена каже, що для неї це не принципово. 10 років тому вона вже збиралася заміж, але її коханий пішов з життя.

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«Про весілля я вже одного разу мріяла в своєму житті й більше не хочу. Все складеться так, як складеться. Я колись дуже мріяла про весілля і потім через деякий час моєї коханої людини не стало. Нічого не передвіщувало, що його не стане, але його не стало», — поділилася Олена.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, Віталій Козловський таємно одружився під час війни та готується вперше стати батьком.

Також Аліна Гросу натякнула на друге заміжжя та показала свого коханого.

Фото: instagram.com/helengreb

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