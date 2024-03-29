В пристойному товаристві соромно зізнатися: Саліванчук вигуляла купальник в містечку з дивною назвою

Після розлучення з чоловіком-нардепом актриса Анна Саліванчук вирішила добре відійти від стресу і дати собі відпочинок за всі роки подружнього життя.

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Спочатку красуня провела еротичну фотосесію, а потім, вочевидь, гайнула на відпочинок на острів, що належить Іспанії, про що написала у соціальній мережі.

«Коли подивилась, що у квітні в мене майже не має вихідних… Але я ж цього хотіла, ось — і отримала», — пише вона.

Весь комізм ситуації полягає в тому, що назва містечка є співзвучною з не зовсім пристойним словом.

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Читачам акаунту Анна продемонструвала назву у короткому відео.

Шанувальники акторки підхопили веселу гру.

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«Тепер ми знаємо, який це стан», «Дійсно, у поважному товаристві і не похвалишся, що був там», «О, то я тоді, мабуть, місцева жителька цього поселення вже кілька років», — пишуть коментатори.

При цьому автори коментів пораділи за Анну, яка не стала впадати в депресію, а сприйняла «сюрпризи долі» з гумором.

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Нагадаємо, що перед розлученням Анна Саліванчук, вочевидь, намагалася довести чоловікові і самій собі, що вона не тільки хороша актриса, але й зразкова дружина. І час від часу радувала його смачними стравами.

Фото — скрін відео 1plus1.ua

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