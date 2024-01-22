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Кіш з грибами, куркою та броколі: рецепт від зірки «Одного разу під Полтавою»

17:13 22 січня 2024
Кіш

Актриса, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Ганна Саліванчук, яка раніше поділилася рецептом відкритого пирога — кіша з із печерицями та індичкою, запропонувала приготувати його з іншою начинкою.

На своїй сторінці у соцмережах вона запропонувала варіант з грибами, курко та брокколі.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 350 г пшеничного борошна;
  • 200 г м’якого вершкового масла;
  • 2 яйця;
  • 2 ст. л. молока;
  • ⅓ ч. л. солі;
  • 20 г борошна для підпилювання.

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Для начинки:

2 цибулини (175 г);
400 г печериць;
500 гр курочки (філе стегна);
1 ст. л. рослинної олії;
⅓ ч. л. солі;
⅓ ч. л. перцю.

Для заливки:

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1 яйце;
50 мл молока;
100 мл вершків;
⅓ ч.л. солі;
100 г твердого сиру.

«В кінці викладаю броколі. І посипаю пармезаном, це по бажанню», — додала Саліванчук.

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Про те, як приготувати кішо з бринзою, шпинатом та помідорами, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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