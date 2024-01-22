Кіш з грибами, куркою та броколі: рецепт від зірки «Одного разу під Полтавою»

Актриса, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Ганна Саліванчук, яка раніше поділилася рецептом відкритого пирога — кіша з із печерицями та індичкою, запропонувала приготувати його з іншою начинкою.

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На своїй сторінці у соцмережах вона запропонувала варіант з грибами, курко та брокколі.

Інгредієнти: Для тіста: 350 г пшеничного борошна;

200 г м’якого вершкового масла;

2 яйця;

2 ст. л. молока;

⅓ ч. л. солі;

20 г борошна для підпилювання.

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Для начинки: 2 цибулини (175 г);

400 г печериць;

500 гр курочки (філе стегна);

1 ст. л. рослинної олії;

⅓ ч. л. солі;

⅓ ч. л. перцю. Для заливки: РЕКЛАМА 1 яйце;

50 мл молока;

100 мл вершків;

⅓ ч.л. солі;

100 г твердого сиру.

«В кінці викладаю броколі. І посипаю пармезаном, це по бажанню», — додала Саліванчук.

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Фото — скріншот

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