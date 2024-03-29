38.93 / 39.45 42.18 / 42.89
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Леся Нікітюк «оголила груди», розбурхавши уяву шанувальників

17:26 29 березня 2024
Леся Нікітюк

Відома телеведуча Леся Нікітюк любить, схоже, не тільки перевтілюватися у різних персонажів минулого, але і гратися у «кицьки-мишки» з шанувальниками.

При цьому їй вдається не виходити за межі пристойності.

Так, сьогодні в сторіз свого акаунту в Інстаграм Леся вирішила розповісти про безсонну ніч, яку провела в паркінгу через загрозу ударів росіян по місту. З цією метою вона опублікувала фото свого силуету, скритого фільтрами. На цьому ж фото телеведуча подякувала силам ППО, показавши інформацію про збиті цілі.

РЕКЛАМА

Але цього Лесі здалося замало, і вона опублікувала ще один знімок через фільтри, підписавши його «Далі, ця магія ранку мене не зупинила». На відміну від першого на другому фото можна зрозуміти, що Леся без одягу.

РЕКЛАМА

«Дивись, у Лесі видно сосок», — «Точно!», — почали писати шанувальники з занадто сильною уявою у фанатських спільнотах.

Вочевидь, саме такого ефекту і очікувала хитра Нікітюк зі своїми контент-менеджерами: вони спровокували інтерес до її акаунту, хоч нічого насправді і не показали.

РЕКЛАМА

А через деякий час в хід було пущено важку артилерію": одне з фото, які було в сторіз, плавно перемістилося на основну сторінку соціальної мережі.

Але, схоже, після топлес-знімків Наді Дорофєєвої такими знімками нікого не здивуєш, тому читачі тільки ввічливо подякували Лесі.

Нагадаємо, раніше «тато пліткарів» Богдан Беспалов розповів про «комплекси» Лесі Іванівни.

376

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дракон

Тельцям — зміна місця роботи, а Левам — зміни в особистому житті: що обіцяють зорі та Анжела Перл на день Веселого Водяного Дракона

Влад Никитюк

«Брата знайшли під завалами будинку — він так і лежав у ванній, тримаючи в руках «тривожну валізку»: популярний актор про випробування під час великої війни

Картопля

Не знатимете, куди бараболю дівати: як виростити на дачі величезний врожай картоплі

Полуниця

Зробіть це підживлення полуниці в кінці березня: будете збирати врожай відрами (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту