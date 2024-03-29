Леся Нікітюк «оголила груди», розбурхавши уяву шанувальників

Відома телеведуча Леся Нікітюк любить, схоже, не тільки перевтілюватися у різних персонажів минулого, але і гратися у «кицьки-мишки» з шанувальниками.

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При цьому їй вдається не виходити за межі пристойності.

Так, сьогодні в сторіз свого акаунту в Інстаграм Леся вирішила розповісти про безсонну ніч, яку провела в паркінгу через загрозу ударів росіян по місту. З цією метою вона опублікувала фото свого силуету, скритого фільтрами. На цьому ж фото телеведуча подякувала силам ППО, показавши інформацію про збиті цілі.

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Але цього Лесі здалося замало, і вона опублікувала ще один знімок через фільтри, підписавши його «Далі, ця магія ранку мене не зупинила». На відміну від першого на другому фото можна зрозуміти, що Леся без одягу.

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«Дивись, у Лесі видно сосок», — «Точно!», — почали писати шанувальники з занадто сильною уявою у фанатських спільнотах.

Вочевидь, саме такого ефекту і очікувала хитра Нікітюк зі своїми контент-менеджерами: вони спровокували інтерес до її акаунту, хоч нічого насправді і не показали.

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А через деякий час в хід було пущено важку артилерію": одне з фото, які було в сторіз, плавно перемістилося на основну сторінку соціальної мережі.

Але, схоже, після топлес-знімків Наді Дорофєєвої такими знімками нікого не здивуєш, тому читачі тільки ввічливо подякували Лесі.

Нагадаємо, раніше «тато пліткарів» Богдан Беспалов розповів про «комплекси» Лесі Іванівни.

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