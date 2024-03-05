Леся Нікітюк здивувала перевтіленням в зірку 90-х та звернулася з проханням

Популярна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка нещодавно зізналась, які хлопці їй подобаються, здивувала несподіваним перевтіленням в зірку 90-х. Разом зі своїм колегою Ігорем Новінчуком, відомим як водій «ЛеМаршрутки», вони скопіювали образи Ольги Гречко та Романа Матіяша з гурту «Фантом-2» та переспівали хіт «Двоє».

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У новій пісні Леся та Ігор заспівали про реалії війни та закликали українців долучитися до масштабного збору на два бойових наземних дрони для 8-го полку Сил Спеціальних Операцій. Телеведучі підкреслюють, що зараз в усіх нас є вибір: допомагати армії або програти цю війну.

Вже наступного ранку після публікації відео, тобто менш ніж за добу, вдалося зібрати понад 1 млн 370 тисяч грн. Лишилося ще зовсім трошки.

Нагадаємо, Леся Нікітюк не вперше випускає пісні. У колаборації зі Степаном Гігою розірвала мережу саркастичною піснею «Цей сон».

А ліричну композицію «Блакитні очі» вона присвятила своєму другові, який загинув на війні.

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На фото: instagram.com/lesia_nikituk

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