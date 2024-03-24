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Шоу-бізнес

«Така, як усі, але хочу жити, як еліта»: відомий блогер про комплекси Лесі Нікітюк

18:37 24 березня 2024
Леся Нікітюк

Блогер та оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов розповів, хто з зірок має найбільше сумнівів у собі, але не показує цього на людях. На його думку, однією з таких є ведуча Леся Нікітюк.

«Вона має певну особливість — їй важливо подобатися всім без винятку та бути своєю, — розповів Богдан. - Показати, що вона з народу. Така само, як усі. При цьому Леся трансформувала свій імідж, спосіб життя та оточення, адаптуючи все під елітний сегмент. Тобто я така, як усі, але хочу жити, як еліта».

На думку Беспалова, він не може зрозуміти, навіщо це Лесі. Тому що все життя прожити з маскою на обличчі — це великий тягар.

«Сподіваюся, що коли-небудь дівчина перестане доводити собі й оточенню свою простоту, — додає блогер. — А про важкий характер зірки в кулуарах ходять окремі легенди».

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Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк вперше відверто розповіла про нові стосунки.

А Софія Ротару публічно звернулася до внука-ухилянта.

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