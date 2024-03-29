Каменських «заступилася» за нашу країну і почала вчити іноземців українській мові (відео)

Поки репер-продюсер Потап вдає, що замість служби в армії «старанно працює» в Дубаї над новими проєктами, його дружина Настя Каменських, схоже, дійсно зайнята важливими справами.

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Так, кілька годин тому вона показала, як спілкувалася з журналістами в іспаномовному місті Маямі і не оминула нагоди трохи повчити їх української мови.

Так, в одному з епізодів під час презентації пісні її запитують, як сказати українською «Добрий ранок», і вона як старанна вчителька повчає іноземців.

Також в ролику Анастасія як мудра жінка вчить розуму шанувальників.

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Зокрема, вона радить «щодня обирати бути собою. Не залежати від погоди за вікном чи думки і очікувань від мене інших».

«Я обираю любити життя, триматися за нього та закарбовувати у пам'яті найкращі його моменти. Любити себе, ділитися своєю любовʼю, поважати свій вибір, вчитися, розвиватися та робити те, що люблю. Бо коли, як не зараз?» — звертається Каменських до шанувальників.

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А в ще одному ролику дружина Потапа розповіла, як стала на захист нашої країни.

Виявляється, на Заході багато людей «втомилися» від війни і вважають, що вона давно закінчилась.

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«В такі моменти відчуваєш біль і втому, адже здається, що ми так гучно кричимо про ті злочини, що відбуваються з нашими людьми, про всі їх страждання, про прагнення бути вільними на своїй землі. А потім ти опиняєшся у студії за тисячі кілометрів від України, і розумієш, що деякі не розуміють, що відбувається або взагалі думають, що війна давно закінчилась», — поділилася Настя.

Також співачка закликала не втрачати пильності та продовжувати говорити про війну в Україні, щоб світ не забув про трагедію українського народу.

Схоже, а житті співачки дійсно пройшли якісь важливі моменти, і тепер вона стала набагато серйознішою, що було видно у її знаковому кліпі, де Настя звертається до Ангела та вищих сил.

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