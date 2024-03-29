Що ви там говорили про розлучення? Потап показав, з ким проводить час за кордоном

Поки шанувальники жваво обговорюють той факт, що ексдружина Позитива Анна стала новою «коханкою» Потапа і розбила одну з найбільш яскравих подружніх пар українського шоубізу, сам репер-продюсер не став нічого заперечувати чи пояснювати.

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Він просто кілька годин тому опублікував чорно-біле фото, на якому зображений він сам, Настя Каменських та ще один чоловік. Але це не «третій зайвий» чи «розлучник». Навпаки, це дуже потрібна і Потапу, і Насті людина — відомий музичний продюсер Томаш Лукач. Репер не вказав в публікації геолокацію. Але згідно з профілем Лукача в Instagram, він живе за кордоном, і останні знімки зроблені в Дубаї (Об'єднанні Арабські Емірати).

Скрін посту продюсера в соцмережі

У підписі до фотографії Потап повідомив англійською мовою, що вони працюють над новим музичним матеріалом. Томаш опублікував ідентичне фото і написав іспанською: «Це магія — працювати разом і створювати щось особливе». Каменських же зробила репост у своїх сторіз і жодних деталей не додала.

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Зазначимо, що з усієї трійці в Україні нещодавно була лише Каменських, яка відіграла низку концертів, в тому числі іу бомбосховищі у Кременчузі. Потап, вочевидь, днює й ночує в Дубаї, де створює новий контент. Щодо Томаша Лукача, то він співпрацював з багатьма артистами, які відмічали його в соцмережах. Однією з них була, наприклад, співачка Світлана Лобода.

Також нагадаємо, що нещодавно Настя Каменських представила проникливу пісню-сповідь, в якій звернулася до Ангела та вищих сил. Ця сумна пісня стала одним з «доказів» того, що у подружжя не все гаразд.

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