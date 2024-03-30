У селі під Хмельницьким група жінок напала на співробітників ТЦК (відео)
В Україні, де триває загальна мобілізація, на Хмельниччині працівники територіального центру комплектування потрапили у черговий скандал. Цього разу вони стали об’єктом невдоволення радикально налаштованих жінок.
Так, на відео, яке шириться соцмережами, декілька громадянок напали на машину захисного кольору хакі із зображенням білого хреста. В автомобілі перебувало, щонайменше, двоє військовослужбовців. Одна із жінок, озброївшись палицею, трощить вікна автівки, після чого чоловік у військовій формі вибігає та втікає. Попри те, що з відео не зовсім зрозуміла причина такої поведінки жінок, можна зробити висновок, що вони невдоволені «мобілізаційними заходами» ТЦК, пише www.xm-inside.com.
Зазначається, що сталося це в селі Кунів (Плужненська сільська громада) Хмельницької області.
На інцидент уже відреагували в Хмельницькому ОТЦК та СП.
«Повідомляємо, що під час проведення заходів оповіщення на військовослужбовців Шепетівського РТЦК скоєно напад групою агресивних місцевих мешканок. В результаті протиправних дій громадянок пошкоджено службовий автомобіль», — йдеться в дописі служби зв’язків із громадськістю на офіційній сторінці у Facebook.
Також повідомляється, що на місце події викликали представників поліції.
«Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб», — зазначили в ТЦК.
В поліції поки не прокоментували подію.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно у славетному селі Космач Івано-Франківської області місцеві жителі напали на авто жінки з дитиною за те, що вони могли шпигували за чоловіками на користь… ТЦК.
А на Буковині нещодавно поліція розшукала мешканців, які напали на військових із сокирами.365
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