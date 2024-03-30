38.93 / 39.46 42.21 / 42.89
Київ: +16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У селі під Хмельницьким група жінок напала на співробітників ТЦК (відео)

10:03 30 березня 2024
Напад

В Україні, де триває загальна мобілізація, на Хмельниччині працівники територіального центру комплектування потрапили у черговий скандал. Цього разу вони стали об’єктом невдоволення радикально налаштованих жінок.

Так, на відео, яке шириться соцмережами, декілька громадянок напали на машину захисного кольору хакі із зображенням білого хреста. В автомобілі перебувало, щонайменше, двоє військовослужбовців. Одна із жінок, озброївшись палицею, трощить вікна автівки, після чого чоловік у військовій формі вибігає та втікає. Попри те, що з відео не зовсім зрозуміла причина такої поведінки жінок, можна зробити висновок, що вони невдоволені «мобілізаційними заходами» ТЦК, пише www.xm-inside.com.

РЕКЛАМА

Зазначається, що сталося це в селі Кунів (Плужненська сільська громада) Хмельницької області.

На інцидент уже відреагували в Хмельницькому ОТЦК та СП.

РЕКЛАМА

«Повідомляємо, що під час проведення заходів оповіщення на військовослужбовців Шепетівського РТЦК скоєно напад групою агресивних місцевих мешканок. В результаті протиправних дій громадянок пошкоджено службовий автомобіль», — йдеться в дописі служби зв’язків із громадськістю на офіційній сторінці у Facebook.

Також повідомляється, що на місце події викликали представників поліції.

РЕКЛАМА

«Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб», — зазначили в ТЦК.

В поліції поки не прокоментували подію.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у славетному селі Космач Івано-Франківської області місцеві жителі напали на авто жінки з дитиною за те, що вони могли шпигували за чоловіками на користь… ТЦК.

А на Буковині нещодавно поліція розшукала мешканців, які напали на військових із сокирами.

365

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Влад Никитюк

«Брата знайшли під завалами будинку — він так і лежав у ванній, тримаючи в руках «тривожну валізку»: популярний актор про випробування під час великої війни

Дракон

Тельцям — зміна місця роботи, а Левам — зміни в особистому житті: що обіцяють зорі та Анжела Перл на день Веселого Водяного Дракона

Полуниця

Зробіть це підживлення полуниці в кінці березня: будете збирати врожай відрами (відео)

Олексій Потапенко

Що ви там говорили про розлучення? Потап показав, з ким проводить час за кордоном

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту