У селі під Хмельницьким група жінок напала на співробітників ТЦК (відео)

В Україні, де триває загальна мобілізація, на Хмельниччині працівники територіального центру комплектування потрапили у черговий скандал. Цього разу вони стали об’єктом невдоволення радикально налаштованих жінок.

ВІДЕО ДНЯ

Так, на відео, яке шириться соцмережами, декілька громадянок напали на машину захисного кольору хакі із зображенням білого хреста. В автомобілі перебувало, щонайменше, двоє військовослужбовців. Одна із жінок, озброївшись палицею, трощить вікна автівки, після чого чоловік у військовій формі вибігає та втікає. Попри те, що з відео не зовсім зрозуміла причина такої поведінки жінок, можна зробити висновок, що вони невдоволені «мобілізаційними заходами» ТЦК, пише www.xm-inside.com.

РЕКЛАМА

Зазначається, що сталося це в селі Кунів (Плужненська сільська громада) Хмельницької області.

На інцидент уже відреагували в Хмельницькому ОТЦК та СП.

РЕКЛАМА

«Повідомляємо, що під час проведення заходів оповіщення на військовослужбовців Шепетівського РТЦК скоєно напад групою агресивних місцевих мешканок. В результаті протиправних дій громадянок пошкоджено службовий автомобіль», — йдеться в дописі служби зв’язків із громадськістю на офіційній сторінці у Facebook.

Також повідомляється, що на місце події викликали представників поліції.

РЕКЛАМА

«Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб», — зазначили в ТЦК.

В поліції поки не прокоментували подію.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у славетному селі Космач Івано-Франківської області місцеві жителі напали на авто жінки з дитиною за те, що вони могли шпигували за чоловіками на користь… ТЦК.

А на Буковині нещодавно поліція розшукала мешканців, які напали на військових із сокирами.

365

Читайте нас у Facebook