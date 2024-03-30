Однією рукою зі своєї половини майданчика та лежачи на паркеті: баскетбольну Євролігу вразили фантастичні влучення в кошик (відео)
Черговий тур регулярного сезону найпрестижнішого баскетбольного турніру Європи серед клубів — Євроліги — ознаменувався двома фантастичними м'ячами, які закинули у кошик гравці французького АСВЕЛа та німецької «Альби». Раніше найепічніший момент в історії баскетболу потрапив на відео.
У поєдинку АСВЕЛа проти «Монако» дворазовий переможець турніру у складі російського цска Нандо де Коло здійснив нереальний кидок зі своєї половини майданчика однією рукою та ще й після фолу суперника. Фантастика!
Попри те, що це не допомогло аутсайдеру АСВЕЛу перемогти, кидок француза точно потрапить у нарізку найкращих хайлайтів сезону.
Як і шедевр від словенського баскетболіста Жиго Самара у грі з «Фенербахче». В одному з епізодів гравець німецької «Альби» примудрився після боротьби з суперником опинився на паркеті, але навіть лежачи зумів зробити кидок і приніс своїй команді 2 очки.
#EuroLeague pic.twitter.com/5495usrvYv- Basketball Sphere (@BSphere_) March 29, 2024
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відома баскетболістка нагодувала немовля грудьми просто під час матчу.116
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