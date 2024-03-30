Не працювати на городі і не лаяти мертвих: традиції та заборони другої батьківської суботи року

Після Вселенської батькіської суботи православні віряни відзначають ще одну батьківську поминальну суботу. Це батьківська субота другої седмиці Великого посту — один з основних поминальних днів церковного календаря. У 2024 році вона відзначається 30 березня.

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В цей день вшановують померлих родичів і близьких, у церквах проводяться спеціальні обряди, читаються молитви за всіх християн. Також у цей день люди моляться про те, щоб Бог упокоїв душі покійних і змилостивився, відпустивши їм усі земні гріхи.

Традиції батьківської суботи

• Зазвичай у поминальні дні ставлять свічку у церкві за упокій душі померлого та проводять молебень. У батьківські суботи у храмах відправляють літургії та панахиди.

• Віряни пишуть записки за упокій з іменами покійних родичів і віддають їх священникові перед службою.

• Також до храму заведено приносити продукти для поминання родичів і ставити їх на спеціальний стіл перед розп'яттям — канун.

• За традицією, після відвідування церкви потрібно сходити на могилу до померлого та запалити там свічку. У батьківські суботи варто прибрати могили не лише рідних, а й занедбані.

• Згадати померлих і помолитися за їхні душі можна вдома. Рідні померлого влаштовують поминальний обід — збираються за столом, на який ставлять млинці, пироги, а також улюблені страви померлої людини.

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Що не можна робити у батьківську суботу

• Проводити роботи на городі та саду.

• Займатися важкою роботою вдома, яка може образити покійних.

• Проводити поминальні трапези з алкоголем прямо на цвинтарі.

• Говорити про померлих неприємні слова або їх сварити.

• Встановлювати пам’ятники на могилах.

• Лаятися, сваритися та з’ясовувати стосунки.

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Як писали «ФАКТИ», в Україні нещодавно у православних християн та греко-католиків розпочався Великий піст. Він триває 48 днів до Великодня.

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