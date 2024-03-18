Великий піст — 2024: яких традицій дотримуються православні та греко-католики та що категорично заборонено робити

В Україні після Прощеної неділі у православних християн та греко-католиків 18 березня розпочинається Великий піст. Це основний період помірності для віруючих. Він починається 18 березня і триває 48 днів до Великодня, з особливими правилами та заборонами щодо посту та духовних практик.

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Великий піст був встановлений Церквою на згадку про поневіряння Сина Божого пустелею. Він протягом 40 днів відмовляв собі у спокусі, не вживав у їжу м'ясні страви, не веселився та не розважався.

Церква зазначає, що головне в період посту — духовне очищення, для цього:

- Слід більше молитися і читати Святе Письмо;

- Частіше відвідувати церкву;

- Каятися;

- Очистити свої думки;

- Робити добро та приділити час близьким.

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За загальним правилом дозволяється вживання рослинної їжі та іноді риби. Але кожен день посту має свої особливості Вважається, що першого дня посту слід взагалі відмовитися від будь-якої їжі. Далі з вівторка по п'ятницю дозволяється тільки їжа, що не пройшла термічну обробку, олію та жири — виключаються. У першу суботу та неділю дозволяється гаряча їжа, заправлена олією.

Далі протягом другого-шостого тижня харчування відбувається за наступним принципом:

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- Понеділок, середа, п'ятниця — сухоїдність;

- Вівторок, четвер — гаряча їжа без олії (страви на воді, без додавання олії та інших жирів);

- Субота та неділя — гаряча їжа з олією.

Сьомий тиждень найсуворіший — з понеділка по четвер, передбачено сухоїдність, а в п'ятницю — повна відмова від їжі.

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Ці суворі обмеження насамперед стосуються ченців, а мирян ж пост може бути настільки суворим. Адже обмеження в їжі — це не головне. Набагато важливіше стежити за своїми думками, мовою, діями. Це гарний час відмовитися від шкідливих звичок.

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Фото: pixabay.com

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