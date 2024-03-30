Розігнався до 200 кілометрів на годину: 18-річний українець загинув у Польщі, тікаючи від поліції автомобілем (відео)

У Польщі, де знайшли прихисток багато українських біженців, в ДТП загинув 18-річний громадянин України. У поліції кажуть, що це сталося, коли хлопець намагався втекти від них на великій швидкості. Про це повідомляє PAP із посиланням на пресслужбу Головного управління поліції Ополе.

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У поліції розповіли, що в ніч на 29 березня патруль помітив автомобіль, який рухався підозріло. Офіцери світловими знаками показали водієві, щоб той зупинився, але він продовжив рух, попрямувавши в центр міста.

Потім правоохоронці попросили підкріплення. На вулиці Будовланича дорогу перекрили, однак водієві вдалося уникнути поліцейське авто. Потім він розігнався до 200 км/год і врізався в придорожній стовп. Постраждалого доправили в лікарню, де він незабаром помер.

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У поліції кажуть, що за кермом перебував 18-річний громадянин України. Наразі з’ясовується, чому загиблий хотів сховатися від поліції.

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Як писали «ФАКТИ», днями у Німеччині сталося масштабне ДТП з автобусом Flixbus. У двоповерховому автобусі перебували троє українок, дві з них дістали травми, ще одна, не виключено, загинула.

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