Автобусна ДТП у Німеччині: серед постраждалих є українки

У Німеччині, поблизу Лейпціга, сталося масштабне ДТП з автобусом Flixbus. Як повідомляє новинне агентство DPA, загинули чотири пасажири, а ще 35 — отримали поранення (з них 6 отримали важкі травми, а 29 — легкі).

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На місці ДТП

В поліції Лейпціга повідомили Укрінформу, що у двоповерховому автобусі перебували троє українок, дві з них дістали травми, ще одна, не виключено, загинула.

Загалом у автобусі в момент ДТП перебували громадяни 24 різних країн.

Водій (громадянин Чехії) наразі перебуває під слідством за ненавмисне вбивство і вбивство з необережності.

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Наразі відомо, що автобус з якоїсь причини з'їхав з автомагістралі A9 поблизу Лейпцига та перекинувся на бік.

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Німецька преса повідомила про сварку між двома водіями автобуса, 62-річним чехом і 53-річним словаком. За словами свідка, двоє водіїв «голосно сперечалися» незадовго до аварії, тому один з них міг втратив контроль над кермом.

Нагадаємо, що наприкінці січня автобус з українцями перевернувся у Польщі — тоді постраждали 18 наших співвітчизників.

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