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Суспільство та люди

Переселенців примусово не виселятимуть із тимчасового житла, але це стосується не всіх: що вирішили у Кабміні

14:19 30 березня 2024
Ключ від квартири

Деякі категорії внутрішніх переселенців мають право на проживання у наданому їм тимчасовому житлі. А напередодні уряд ухвалив рішення, що спрямоване на надання окремим ВПО додаткових гарантій щодо недопущення їхнього примусового виселення із такого житла у період дії воєнного стану і протягом 6 місяців після його припинення або скасування.

Як зазначають у Мінреінтеграції, на внутрішніх переселенців, які належать до вразливих категорій громадян, не буде поширюватись обмеження щодо терміну проживання, яке передбачене абзацом восьмим частини 1 статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Раніше уряд затверджив постанову, яка оновила підходи до надання компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. Так, компенсацію надають ВПО, які перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф згідно з ухваленим урядом переліком; ВПО, житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, про що внесено інформацію до Державного реєстру або подано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування. А ось домовласникам, які прихтстили у себе переселенців-родичів, компенсація не надається.

Фото Pixabay

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