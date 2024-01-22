Кому з українців можуть надати тимчасове житло і чи мають право відмовити: пояснили юристи

В цьому році уряд автоматично продовжив виплату допомоги на проживання певним категоріям внутрішніх переселенців з 1 січня на наступні шість місяців. Досить часто виникають ситуації, коли малозабезпечена багатодітна сім'я ВПО звертаються з заявою про надання тимчасового житла. Однак отримують відмови, а посадовці мотивують тим, що у громаді відсутній фонд тимчасового житла. Що в такому випадку робити — розповіли в «Юридичному пораднику для ВПО».

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«Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ВПО серед іншого мають право на забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом 6-ти місяців з моменту взяття на облік ВПО.

А для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено.

Щоб скористатися можливістю тимчасового безоплатного розміщення, варто подати заяву про взяття на облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання до уповноважених органів (відповідної сільської, селищної, міської ради або її уповноважених органів), за місцем реєстрації її як ВПО.

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До заяви додається:

копія паспорта громадянина України;

копія РНОКПП;

копія довідки ВПО та копії відповідних довідок членів сім’ї;

копії документів, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні ВПО житлових приміщень із фонду".

За словами юристів, факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

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«Також треба надати копію довіреності та документів, що посвідчують особу представника — у разі подання заяви уповноваженим представником ВПО.

Дочекатися рішення про взяття ВПО на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, або про відмову у взятті на такий облік. Рішення приймається протягом 1-го робочого дня після подання відповідної заяви.

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Дочекатися появи надходження до фонду житлових приміщень, придатних для надання в тимчасове користування. Уповноважений орган протягом 3-ох робочих днів з дня надходження такого житла зобов’язаний прийняти рішення про надання.

Не може бути підставою для відмови у взятті ВПО на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, відсутність такого житла на момент звернення. Проте, звісно, на практиці сімʼя зможе бути забезпечена житлом лише після появи такого житла у громаді".

Водночас, житлове приміщення не надається, якщо ВПО або будь-хто із членів її сім’ї має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, придатне для проживання, розміром не менше ніж 13,65 кв. метра на одну особу, що розташоване на територіях:

не включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

або ж включених до зазначеного Переліку, але для яких визначено дату завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

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