Україна зі скасованим голом дотиснула Ісландію і здобула путівку на Євро-2024: відеоогляд матчу

У вівторок, 26 березня, збірна України з футболу, яка обіграла у півфіналі плей-оф команду Боснії та Герцеговини (2:1), перемогла у вирішальному матчі на «Тарчинські Арені» у Вроцлаві суперників з Ісландії та вчетверте у своїй історії (після Євро-2012, Євро-2016 та Євро-2020) зіграє у фінальному турнірі чемпіонату Європи.

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Плей-оф за путівку на Євро-202. Фінал

Україна — Ісландія — 2:1

Україна: Лунін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Бражко, Малиновський (Зінченко, 64), Судаков, Циганков (Таловєров, 88), Мудрик, Яремчук (Довбик, 72).

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Голи: Циганков (54), Мудрик (84) — А. Гудмундссон (30).

З перших хвилин зустрічі, яка зібрала на трибунах понад 34 тисячі вболівальників, острів'яни показали, що аж ніяк не випадково розгромили у півфіналі плей-оф команду Ізраїлю (4:1). І вже на 30-й хвилині автор хет-трику в тій зустрічі в Будапешті Альберт Гудмундссон (до речі, одноклубник Малиновського з «Дженоа») покарав оборону «жовто-синіх» за імітацію відбору м'яча та потужно «вистрілив» здалеку — 0:1.

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Невдовзі підопічнім Реброва вдалася результативна атака, і Яремчук спрямував м'яч у сітку. Але французький рефері Тюрпен взяття воріт ісландців з допомогою VAR скасував — офсайд у Циганкова.

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Втім, на 54-й хвилині приводу скасовувати гол України після сольного проходу та класного удару Циганкова в кут воріт у суддівської бригади не було — 1:1.

Українці продовжували нагнітати ситуацію біля воріт острів'ян. Але ісландці трималися і двічі так небезпечно відповіли в атаці, що моторошно стало не тільки Реброву. Бог милував — не забили. А ось Мудрик на 84-й забив — з-за штрафного, у самий кут. Україна — на чемпіонаті Європи!

Ще у двох фіналах плей-офф визначилися останні учасники Євро-2024: Грузія — Греція — 0:0, по пенальті — 4:2; Уельс — Польща — 0:0 (матч продовжується).

Таким чином, стали відомі остаточні склади груп фінального турніру чемпіонату Європи, який пройде з 14 червня по 14 липня в Німеччині.

Група А. Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.

Група В. Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.

Група С. Словенія, Данія, Сербія, Англія.

Група D. (Польща, Уельс), Нідерланди, Австрія, Франція.

Група E. Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна.

Група F. Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія.

Додамо, що до 1/8 фіналу Євро-2024 вийдуть по дві найкращі команди з шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України обіграла Азербайджан і з максимальним результатом очолює відбірну групу Євро-2025.

Фото uaf.ua

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