Аутсайдер УПЛ здобув першу гостьову перемогу у сезоні: відеоогляд матчу

У суботу, 23 березня, у Черкасах відбувся перенесений поєдинок 17-го туру чемпіонату України з футболу, в якому «Динамо» раніше перед паузою на матчі збірних обіграло «Зорю».

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Чемпіонат України. Матч 17-го туру.

ЛНЗ (Черкаси) — Минай" - 1:2 (Бар, 90+2 — Кораблін, 33, Устименко, 59). Юніорські склади — 0:3.

0:1 Кораблін (33-а хв.)

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0:2 Устименко (59-а хв.)

1:2 Бар (90+2-а хв.)

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Становище команд:

1. «Шахтар» — 43 очки (19 матчів);

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2. «Кривбас» — 43 (21);

3. «Дніпро-1» — 39 (21);

4. «Динамо» — 38 (18);

5. «Рух» — 36 (21);

6. «Полісся» — 33 (21);

7. «Ворскла» — 29 (21);

8. ЛНЗ — 25 (21);

9. «Колос» — 24 (20);

10. «Чорноморець» — 23 (20);

11. «Олександрія» — 23 (20);

12. «Зоря» — 19 (18);

13. «Оболонь» — 18 (20);

14. «Верес» — 16 (20);

15. «Металіст 1925» — 16 (21);

16. «Минай» — 13 (20).

Бомбардири: 10 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 8 — Олександр Філіппов («Дніпро-1»); 7 — Олег Кожушко («Кривбас»), Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Штогрін («Чорноморець»); 6 — Максим Задерака («Кривбас»), Дмитро Криськів («Шахтар»), Ілля Квасниця («Рух»); 5 — Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Юрій Климчук («Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Назар Волошин («Динамо»).

У 22-му турі УПЛ після паузи, викликаної матчами збірних, зіграють: 29 березня — «Зоря» — «Металіст 1925» (15:30); 30 березня — «Оболонь» — «Шахтар» (13:00), «Полісся» — «Чорноморець» (15:30), «Верес» — «Кривбас» (18:00); 31 березня — «Минай» — «Олександрія» (13:00), «Ворскла» — «Динамо» (15:30), «Колос» — «Дніпро-1» (18:00), 1 квітня — «Рух» — ЛНЗ (18:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України у півфіналі плей-оф за право зіграти на Євро-2024 перемогла команду Боснії та Герцеговини.

Фото ФК ЛНЗ

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