Прикордонники підняли український прапор над двома селами в «сірій зоні» на Харківщині (відео)

Минулої осені Сили оборони України під час контрнаступу звільнили захоплені ворогом території Харківської області, у тому числі й села Строївка та Тополі, але до цього часу не було безпечного шляху до цих населенних пунктів через щільне мінування.

Як повідомляє МВС України, бійці Гвардії наступу з «Сталевого кордону» проклали безпечних шлях та підняли український прапор в населених пунктах, які знаходяться на кордоні з рф у так званій «сірій зоні».

Нагадаємо, що цього літа украхнські воїни звільнили Нескучне, Сторожове, Новодарівка на Донеччині, а також увійшли до Роботиного на Запоріжжі.

В Інституті вивчення війни констатували, що лише за п'ять тижнів контрнаступу ЗСУ звільнили територію, яку росіяни окупували за пів року.

Фото «Сталевого кордону»

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