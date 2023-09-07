37.36 / 38.09 40.24 / 41.14
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Прикордонники підняли український прапор над двома селами в «сірій зоні» на Харківщині (відео)

14:12 7 вересня 2023
Прапор України у звільненому селі

Минулої осені Сили оборони України під час контрнаступу звільнили захоплені ворогом території Харківської області, у тому числі й села Строївка та Тополі, але до цього часу не було безпечного шляху до цих населенних пунктів через щільне мінування.

Як повідомляє МВС України, бійці Гвардії наступу з «Сталевого кордону» проклали безпечних шлях та підняли український прапор в населених пунктах, які знаходяться на кордоні з рф у так званій «сірій зоні».

Нагадаємо, що цього літа украхнські воїни звільнили Нескучне, Сторожове, Новодарівка на Донеччині, а також увійшли до Роботиного на Запоріжжі.

В Інституті вивчення війни констатували, що лише за п'ять тижнів контрнаступу ЗСУ звільнили територію, яку росіяни окупували за пів року.

Фото «Сталевого кордону»

134

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дракон

Дівам — плідні переговори, Терезам — успіх у нових сферах, Козорогам — досягнення мети: гороскоп на 7 вересня, день Стильного Дракона

дівчина

Повернуть борги або збільшать зарплату: астрологиня розповіла, на кого у вересні проллється грошовий дощ

чоловік

Залежить не лише від стажу: хто з пенсіонерів має отримувати доплату у розмірі 25% прожиткового мінімуму

унітаз

Так роблять японці: як за три хвилини усунути засмічення в унітазі (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту