Показали, хто господар на нашій землі: прикордонники підняли український прапор в «сірій зоні» на Харківщині

Військовослужбовці прикордонної служби підняли прапор України в селі Тополі на Харківщині під кордоном з росією. Село розташоване в «сірій зоні» й дуже часто обстрілюється з території рф.

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У Державній прикордонній службі України повідомили, що бійці підрозділу «Сталевий кордон» зробили рейд у населений пункт Тополі, розташований під кордоном з росією у так званій «сірій зоні». Там військовослужбовці підняли український прапор та записали відео.

«Нагадуємо ворогові, хто є господарями на нашій землі», — наголосили прикордонники.

На мапі сервісу Deepstate можна побачити, що населений пункт Тополі, в якому прикордонники підняли український прапор, розташований приблизно за 2 кілометри від лінії зіткнення та приблизно за 5 кілометрів від російського кордону.

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Варто нагадати, що майже вся захоплена з 24 лютого росіянами територія Харківської області була звільнена з-під окупації в результаті тогорічного осіннього контрнаступу ЗСУ. Але під контролем ворога все ще залишається невелика частина території області. Крім того, росіяни намагаються знову захопити місто Куп'янськ — важливий залізничний вузол. Окупанти ведуть постійні штурми в напрямку міста.

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Вранці 12 листопада очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на Куп'янському напрямку наші захисники за добу відбили 7 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки.



Нагадаємо, вчора була річниця звільнення Херсона, єдиного обласного центру України, який у 2022 році вдалося захопити росіянам. Як зараз живуть у Херсоні, читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ».

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