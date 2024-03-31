Врізався в бетонну огорожу: чемпіон росії загинув під час змагань у санкт-петербурзі

Чемпіон росії зі скейт-кросу Роман Богрець загинув внаслідок нещасного випадку під час змагань у санкт-петербурзі, повідомляє Sport24 з посиланням на пресслужбу Федерації ролер-спорту рф. Під час проходження дистанції 36-річний спортсмен зазнав тяжких травм, несумісних із життям. Раніше дворазовий чемпіон світу загинув у росії в автомобільній аварії.

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За свідченням очевидців, Богрець на швидкості заїжджав на перешкоду, але з невідомих причин звернув у бетонну огорожу. Просто з траси його доправили до лікарні. Спортсмен вже перебував у стані клінічної смерті. Медики зафіксували у нього перелом ребер, які пробили легеню, тяжку поєднану травму голови та грудей. За кілька годин Богрець помер.

«З глибоким сумом ми повідомляємо, що пішов з життя один з найкращих ролерів росії — Роман Богрець, спортсмен із санкт-петербурга, — йдеться у повідомленні пресслужби Федерації ролер спорту рф. — Роман виховав безліч талановитих юних спортсменів у ролер-спорті за напрямками фрискейту та скейт-кросу. Сам багато тренувався і виступав, був взірцем для наслідування для багатьох спортсменів. За його виступами у кросі завжди стежили всі юні учасники — настільки вони були швидкими, легкими та ефектними.

На превеликий жаль, 30 березня на змаганнях з кросу в санкт-петербурзі Роман отримав серйозні травми, несумісні з життям. Гіркий результат цього нещасного випадку став несподіванкою та шоком для всіх нас. Федерація ролер-спорту росії висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Романа".

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в росії чемпіон Європи з боксу загинув у жахливій ДТП, повертаючись з похорону матері.

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