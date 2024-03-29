Окупанти відчули свою вразливість: чому росія масово використовує нову зброю та що може зробити Україна у відповідь

Після втрати значної кількості літаків (за деякими даними, це понад 10% всіх винищувачів) російська армія почала масово використовувати у війні проти України керовані авіабомби. Це дає окупантам можливість зменшити вразливість своїх пілотів, які не підлітають близько до лінії фронту.

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Ще однією ознакою нестачі винищувачів у росармії є те, що росіяни додали до свого арсеналу зброю, яка може забезпечити ще більшу дальність протистояння, пише Sky News.

Універсальний модуль планування й корекції польоту (УМПК) D30 базується на російській бомбі вільного падіння FAB 250 з додатковим комплектом GPS-наведення для забезпечення точності удару. Росіяни адаптували бомбу до невеликого реактивного ранця і паливного бака, щоб ще збільшити дальність її польоту. Її можна запускати з повітря або з землі, і вона зменшує вразливість російських винищувачів на передовій.

Раніше в Україні повідомляли, що винищувачі F-16 з'являться в небі над Україною до середини літа. Якщо це правда, то російські військово-повітряні сили мають вагомі підстави бути обережними.

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Однак досі не зрозуміло, який рівень можливостей буде запропонований за допомогою F-16. Винищувач є неймовірно вражаючою платформою, але повітряна міць буде значною мірою залежати від наданого озброєння й ракет «повітря-повітря», радарів, оборонних засобів і засобів радіоелектронної боротьби.

Хоча винищувачам F-16, які планують передати Україні, ймовірно, щонайменше 30 років, внутрішні системи озброєння цілком могли бути модернізовані, щоб відповідати — або навіть перевершувати — російський потенціал.

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А українські пілоти проходять інтенсивні курси льотної підготовки в різних країнах Заходу, щоб забезпечити їхню готовність до бойових операцій.

Це важкий час для України, коли військова підтримка Заходу зменшується, а росія переходить у наступ на фронті. Однак поява західних F-16 може дати промінь надії, якщо Україна зможе повністю використати цей потужний військово-повітряний потенціал.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що названо зброю, яка допомогла ЗСУ знищити багато винищувачів рф.

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