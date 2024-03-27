«Він відчув слабкість України»: у кремлі сказали, яке місто хоче окупувати путін

Російські політичні еліти не чекають непередбачуваних, глобальних і кардинальних змін у країні під час правління путіна. Про це пише «Медуза» із посиланням на джерела у кремлі. Вони сходяться на думці, що репресії проти неугодних продовжать посилюватися, а головним особистим інтересом путіна залишиться війна з Україною.

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Усі джерела впевнені, що путін збирається продовжувати війну. Однак їхні оцінки щодо того, які він зараз ставить із цього приводу цілі, розходяться. Так, один зі співрозмовників, близьких до кремля, вважає, що путін «відчув слабкість України та готовий іти до переможного — хоч до Києва — і за ціною не постоїть».

«Треба буде мобілізацію — оголосить. Якщо треба буде економіку ще сильніше пересунути на військові рейки — пересуне, — упевнене джерело. - Він пішов на принцип».

Інший співрозмовник, близький до кремля, навпаки, вважає, що вище керівництво країни ставить перед собою «реалістичніші цілі», а саме — взяття Харкова та поступове закінчення так званої СВО. путін уже відкрито говорив, що для припинення регулярних обстрілів Бєлгородської області потрібно створити «санітарну зону» навколо неї; цей регіон рф межує саме з Харківською областю України.

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За словами джерел видання, високопоставлені силовики переконані, що армії рф «під силу взяти Харків, а ось подальше просування вглиб України скрутне».

«Символічно це теж перемога. Місто-мільйонник», — каже один зі співрозмовників.

При цьому всі джерела зазначають: інформації про те, що рішення про масштабний наступ на Харків уже ухвалено, у них немає. Однак вони сходяться на думці, що це цілком імовірний сценарій, який у теорії може вимагати нової хвилі мобілізації.

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