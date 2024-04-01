У 18 років сам пішов до військкомату: український захисник з Вінниччини поліг на Донбасі

На Вінниччині попрощались із бійцем Вадимом Вінничуком. Молодий, вмотивований, відважний, чесний, із загостреним почуттям справедливості, не дивлячись на юний вік, Вадим був прикладом справжнього чоловіка та патріота, відзначався неабиякою відвагою, йдеться у некролозі. Надійний та вірний побратим, людина слова та честі, світлий і щирий товариш — таким його запам’ятали побратими і всі, хто знав.

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«У січні 2023 року вісімнадцятирічний хлопець сам з’явився у військкомат і підписав контракт на службу в ЗСУ. Пройшов короткотермінове навчання в Британії. Солдат-стрілець служив номером обслуги 3-го відділення 1-го взводу 2 роти 1-го механізованого батальйону, що в складі 21 окремої механізованої бригади. Перше бойове хрещення отримав на Херсонщині.

Далі були важкі бої за кожен метр землі під Лиманом, Херсоном, Миколаєвом, Маріїнкою, Тернами… У грудні минулого року отримав поранення, після реабілітації прибув у відпустку. Вступив до Вінницького аграрного університету, мріяв працювати на рідній землі після того як проженемо ворога. Відвідав сільську школу, зустрівся з учителями та дітьми. Тут у свій час його називали «Промінчиком», настільки був світлою і доброю дитиною. Побачився із однокласниками та вчителями. Скрізь залишив по собі незабутні враження та гарні спогади".

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5 березня 2024 року, в районі населеного пункту Терни Донецької області, російський окупант обірвав лінію життя нашого двадцятирічного героя-захисника. Воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Військові передали батькам героя державний прапор України.

Поховали солдата зі всіма військовими почестями.

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Раніше «ФАКТИ» писали про загибель біля Чорнобаївки героя з Дніпропетровщини.

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