Був зразковим сержантом: біля Чорнобаївки поліг герой з Дніпропетровщини

Кожен день війна забирає життя українців. У Кривому Розі поховали героя Артема Волошина. У мирному житті чоловік працював на ПівнГЗК машиністом насосних установок. До лав ЗСУ його мобілізували у вересні 2022-го, а вже у грудні, після базової підготовки, чоловік був на передовій. Служив у 36 ОБрМП.

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«Артем жив з усмішкою, любив веселі компанії, культурні заходи, — щасливе довоєнне життя згадує його одногрупниця Дар’я. — Добрий, чуйний, відкритий», — йдеться у некролозі.

Відомо, що Артем Волошин боронив Україну в Донецькій області, але нещодавно його направили на Херсонщину. Воїн поліг неподалік Чорнобаївки 21 лютого. Йому назавжди 27 років.

«Перші 4 місяці я був командиром взводу, де служив Артем, — говорить його побратим. — Він проявив себе дуже позитивно, добре ставився до хлопців. Був зразковим сержантом, підтримував інших, на нього завжди можна було покластися. Коли потрібен був приклад, завжди згадували Артема. На нього опиралися як матроси, так сержанти і офіцери. Склав успішний іспит на право носіння берета морського піхотинця, мужньо проявив себе на смузі перешкод».

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Завжди ввічливий до оточуючих, спокійний, позитивний. Приходив на допомогу, коли потрібно. Надзвичайно тяжко це усвідомити та прийняти — кажуть про бійця у рідному місті.

Раніше повідомлялося, що 30-річному пілоту, на рахунку якого 385 бойових вильотів, посмертно дали Героя України.

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