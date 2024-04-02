Шпигувала за бойовими літаками ЗСУ поблизу Кривого Рогу: СБУ затримала агентку російського фсб

На Дніпропетровщині затримали чергову агентку російського ворога. Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну учасницю агентурної мережі фсб, яку було викрито на початку цього року.



Тоді у Дніпропетровській та Донецькій областях було затримано п’ятьох російських агентів. Серед них — інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині, які відстежували геолокації ЗСУ на прифронтових територіях.

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За даними спецслужби, наразі затримано шосту фігурантку. Зловмисниця намагалась виявити військові аеродроми та місця базування української ППО поблизу Кривого Рогу.

Також вона відслідковувала напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

У разі виявлення «потрібних» об’єктів зловмисниця мала зафіксувати їх геолокації на електронних картах і «прозвітувати» до фсб.

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Отриману розвідінформацію агресор планував використати для підготовки повітряних ударів по «цілях» із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. У жовні 2023 року жінка потрапила у поле зору фсб через свою подругу — ще одну учасницю ворожої групи, яка наразі перебуває під вартою.

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Щоб слідкувати за бойовою авіацією та протиповітряною обороною ЗСУ, зрадниця виходила на місцевість. Також вона намагалась виявити і приховано зафіксувати військову інфраструктуру.

Комунікацію підтримувала у месенджері з кадровим співробітником фсб. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

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Під час обшуків у помешканні фігурантки вилучено мобільний телефон із доказами її листувань з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Раніше СБУ затримала російського агента з Київської ОВА, який намагався «влаштуватися» капеланом до українських десантників.

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