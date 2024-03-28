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Російський «крот» із Київської ОВА намагався «влаштуватися» капеланом до українських десантників (фото)

13:45 28 березня 2024
Затримання агена рф

Співробітники СБУ, які у Дніпрі затримали молодика, який допомогав росії готувати удари по ТЕЦ та військовому шпиталю, викрила в Києві «крота» російської розвідки — головного спеціаліста одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації

Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала спроби воєнної розвідки рф «завести» свого агента до штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Він під виглядом капелана намагався приєднатися до українських десантників, записавшися до однієї з бойових бригад ДШВ.


Фото СБУ

«Крот» мав встановлювати довірливі відносини з командуванням підрозділів десантно-штурмових військ ЗСУ та розширювати свої «можливості» щодо збору даних про озброєння, робочі плани та бойові операції українських захисників.

Втім, його вчасно викрили, встановили російських кураторів і задокументували їхню розвідувальну активність. Самого агента затримали, коли він вже проходив співбесіди у штабі Командування українських десантників.

Головний спеціаліст департаменту КОВА був дистанційно завербований кадровим співробітником 317-го розвідувального центру головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру). Щоб видавати себе за капелана, киянин зробив собі фальшиву «довідку» про нібито належність до парафіян однієї з конфесій.

«До цього російська спецслужба давала йому „випробувальні“ завдання ще під час його роботи у військовій адміністрації. Комунікацію з агресором він підтримував через анонімний чат у месенджері. Під час затримання у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російським гру», — зазначили в СБУ.


Фото СБУ

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Фото СБУ

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення

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Раніше повідомлялося про затримання колишнього охоронця в'язниці у Херсоні, який пішов на співпрацю з росіянами під час окупації обласного центру. Після звільнення міста він «заліг на дно» та планував після досягнення пенсійного віку виїхати з України як біженець.

Фото СБУ

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