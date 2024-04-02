Віра Брєжнева привітала доньку з 23-річчям і «закохала» в себе шанувальницю

Співачка Віра Брежнєва, яка змогла пережити розлучення з композитором та продюсером Костянтином Меладзе, шукала опору в собі, зосередившись на своєму внутрішньому світі. При цьому співачка настільки захопилась самовдосконаленням, що почала «закохувати в себе» навіть жінок.

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Про це їй написала одна з шанувальниць (звичайно, жартома).

Спочатку артистка показала, наскільки схудла.

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А потім привела відео зйомки кліпа на свою нову пісню — на ньому вона «страшенно струнка» — навіть важко повірити, що у жінки вже доросла донька.

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«Я не втримаюсь і нарешті скажу: Віра, якби я була мужчиною, Ви були б жінкою моєї мрії і я би таку ніколи не відпустила!» — написала у пориві одкровення одна з читачок.

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Тому, певно, артистка привела як доказ ще одне відео — на ньому вона днями вітала свою доню Соню Кіперман (Войтенко) з 23-річчям.

А та, своєю чергою, показала свого бойфренда (чи, можливо, нареченого). Тобто, люди явно дорослі.

Тому шанувальники переконалися: якщо є бажання, дійсно можна мати чудовий вигляд у будь-якому віці, навіть маючи дорослих дітей.

Нагадаємо, наприкінці лютого Віра Брежнєва неочікувано звернулася до свого колишнього чоловіка, композитора Костянтина Меладзе, який продовжує заробляти на росіянах. Зі сцени співачка подякувала йому. І у мережі відразу почали говорити, що сімейний дует може скоро відродитися.

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