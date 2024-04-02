Як повернути посвідчення водія після позбавлення права керування за рішенням суду: поради адвоката

Особам, які позбавлені права на керування авто за ст. 130 або/та ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, водійське повертають. Однак після обов’язкового проходження позачергового медичного огляду та складання теоретичного і практичного іспитів у сервісному центрі МВС, пояснює адвокат Олександр Головченко.

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«Якщо у водія наявні дві або більше категорій, іспити складаються за вищою категорією, що зазначена в посвідченні водія.

Вилучений документ зберігається у сервісному центрі МВС за місцем проживання особи. Посвідчення водія видане вперше на 2 роки — не повертається.

При вчиненні порушення за ст. 130 або/та ст. 124, такій особі необхідно поновити право керування транспортним засобом, пройшовши теоретичну та практичну перепідготовку в автошколі та скласти теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС".

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За умови успішної екзаменації, посвідчення водія, додає адвокат, знову видається на 2 роки.

«Під час дії воєнного стану в Україні та впродовж 3 місяців з дня його скасування повернути водійське посвідчення можна в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця зберігання вилученого документа».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, чи можуть українці продовжувати керувати машиною якщо закінчився термін водійського посвідчення.

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